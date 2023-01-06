Лыжные гонки
Кубок мира
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

Сегодня, 16:10

Клебо выиграл спринт на «Тур де Ски» и повторил достижение Устюгова и Большунова

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл классический спринт на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.

Он преодолел дистанцию за 2 минуты 43,85 секунды. Второе место занял Калле Хальфварссон из Швеции (+0,26), третье — итальянец Симоне Мочеллини (+0,94).

Клебо выиграл на многодневке пятую гонку подряд и повторил достижение российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова. Устюгов показал данный результат в сезоне-2016/17, Большунов — в 2021 году. Также подобный успех покорился Марит Бьорген в 2015-м.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины, спринт, классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.43,85

2. Калле Хальфварссон (Швеция) +0,26

3. Симоне Мочеллини (Италия) +0,94

4. Люка Шанава (Франция) +1,23

5. Юхан Хагстрем (Швеция) +1,41

6. Антуан Сир (Канада) +2,99

Йоханнес Клебо
Калле Хальфварссон
Симоне Мочеллини
Тур де Ски
2
4
Читайте также
Овечкин помог «Вашингтону» переиграть «Коламбус»
Отец Волочковой был чемпионом СССР, а старость проводит в инвалидном кресле
ВС Украины подняли авиацию над Киевской областью
WarGonzo: российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Соледара в ходе наступления
Американский полковник указал на желание Польши захватить часть Украины в обход НАТО
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лотта Венг выиграла классический спринт на «Тур де Ски», Тириль Венг — вторая
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости