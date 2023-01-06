Лотта Венг выиграла классический спринт на «Тур де Ски», Тириль Венг — вторая

Норвежская лыжница Лотта Венг одержала победу в классическом спринте на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.

Она преодолела дистанцию за 3 минуты 06,04 секунды. Второе и третье места заняли тоже представительницы Норвегии: Тириль Венг (+0,35) и Матильде Мюрвольд (+0,67).

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины, спринт, классический стиль

1. Лотта Венг (Норвегия) — 3.06,04

2. Тириль Венг (Норвегия) + 0,35

3. Матильде Мирвол (Норвегия) +0,67

4. Катарина Хенниг (Германия) +0,83

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1,29

6. Тереза Беранова (Чехия) +2,55