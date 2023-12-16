Лыжи
Кубок мира
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

Сегодня, 16:07

Клебо выиграл скиатлон на четвертом этапе Кубка мира в Норвегии

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Йоханнес Клебо стал победителем в скиатлоне на четвертом этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия).

Он показал время 43 минуты 50,7 секунды. Вторым финишировал британский лыжник Эндрю Масгрэйв, отстав от лидера на 07 секунды. Тройку сильнейших замкнул Дидрик Тонсет из Норвегии с отставанием 0,8 секунды.

Кубок мира. 4-й этап, Тронхейм (Норвегия)

Мужчины, скиатлон 20 км (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 43.50,7

2. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +0,7

3. Дидрик Тонсет (Норвегия) +0,8.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Дидрик Тонсет
Йоханнес Клебо
Эндрю Масгрэйв
1
1
Читайте также
Стал известен список участников «команды Путина»
Россия — 29-я в рейтинге УЕФА: между Азербайджаном и Словенией. Но есть и хорошие новости
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Стал известен список участников «Команды Путина»
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шведка Эбба Андерссон выиграла скиатлон на четвертом этапе Кубка мира в Тронхейме

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости