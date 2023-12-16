Шведка Эбба Андерссон выиграла скиатлон на третьем этапе Кубка мира в Тронхейме

Шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей 20-километрового скиатлона на третьем этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме. Она показала результат — 49 минут 23,4 секунды.

Второй финишировала американка Джессика Диггинс с отставанием в 15,2 секунды. Норвежка Хейди Венг, отставшая от лидера на 16,7 секунды, замкнула тройку сильнейших.

Лыжные гонки

Кубок мира. 3-й этап, Тронхейм (Норвегия)

Женщины, скиатлон 20 км (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем)