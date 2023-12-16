Шведка Эбба Андерссон выиграла скиатлон на третьем этапе Кубка мира в Тронхейме
Шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей 20-километрового скиатлона на третьем этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме. Она показала результат — 49 минут 23,4 секунды.
Второй финишировала американка Джессика Диггинс с отставанием в 15,2 секунды. Норвежка Хейди Венг, отставшая от лидера на 16,7 секунды, замкнула тройку сильнейших.
Лыжные гонки
Кубок мира. 3-й этап, Тронхейм (Норвегия)
Женщины, скиатлон 20 км (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем)
- Эбба Андерссон (Швеция) — 49.23,4
- Джессика Диггинс (США) — +15,2
- Хейди Венг (Норвегия) +16,7.
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