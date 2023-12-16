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Сегодня, 14:10

Шведка Эбба Андерссон выиграла скиатлон на третьем этапе Кубка мира в Тронхейме

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей 20-километрового скиатлона на третьем этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме. Она показала результат — 49 минут 23,4 секунды.

Второй финишировала американка Джессика Диггинс с отставанием в 15,2 секунды. Норвежка Хейди Венг, отставшая от лидера на 16,7 секунды, замкнула тройку сильнейших.

Лыжные гонки

Кубок мира. 3-й этап, Тронхейм (Норвегия)

Женщины, скиатлон 20 км (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем)

  1. Эбба Андерссон (Швеция) — 49.23,4
  2. Джессика Диггинс (США) — +15,2
  3. Хейди Венг (Норвегия) +16,7.
Джессика Диггинс
Хейди Венг
Эбба Андерссон
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