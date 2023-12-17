Клебо победил в индивидуальной гонке на 10 км на Кубке мира в Норвегии
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем 10-километровой гонки с раздельным стартом на четвертом этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия). Он показал время 24 минуты 43,1 секунды.
Вторым финишировал его соотечественник Пол Голберг, отставший от лидера на 17,7 секунды. Тройку сильнейших замкнул еще один норвежец Хенрик Деннестад с отставанием 21,1 секунды.
Лыжные гонки
Кубок мира. 4-й этап, Тронхейм (Норвегия)
Индивидуальная гонка, 10 км (К), мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 24.43,1
2. Пол Голберг (Норвегия) +17,7
3. Хенрик Деннестад (Норвегия) +21,1.
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