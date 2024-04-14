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Сегодня, 14:45

Российские лыжники определили лучшего в ультрамарафоне. Им стал участник Олимпиады в Сочи

Белов победил в масс-старте на 70 км в рамках чемпионата России
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Лыжник Евгений Белов
Евгений Белов.
Фото Федерация лыжных гонок России
Евгений Белов выиграл чемпионат России в Мончегорске на дистанции 70 км классикой.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Ультрамарафон
Мончегорск. Мужчины. Масс-старт, 70 км. Классический стиль
1. Евгений Белов — 3:19.38,7
2. Илья Семиков — +1.39,0
3. Константин Тиунов — +3.52,4
Апатиты. Женщины. Масс-старт, 50 км, классический стиль
1. Дарья Канева — 2:33.38,4
2. Екатерина Смирнова — +3,9
3. Анна Мачехина (Белоруссия) — +4,1

Победой 33-летнего ветерана Евгения Белова завершилась самая длинная гонка чемпионатов России по лыжным гонкам. На дистанции 70 км классикой с массовым стартом в Мончегорске Белов стал лучшим ультрамарафонцем страны, более чем на полторы минуты опередив Илью Семикова. Отметим, что для призера чемпионата мира и участника Олимпийских игр в Сочи это первый большой успех в личных гонках за очень долгое время.

Без Большунова и Устюгова

Ультрамарафон в Мончегорске в апреле давно стал хорошей традицией отечественных лыж. В 2024 году он проходил уже в 16-й раз и собрал достаточно сильный состав. Пусть и без суперзвезд, как в недавнем прошлом. Так, в 2022-м на 70 км классикой лучшим стал Александр Большунов, обошедший на шесть секунд Семикова. А гонка на 70 км коньковым ходом (ежегодно идет ротация стиля прохождения дистанции) в апреле 2023-го завершилась триумфом Сергея Устюгова. Который, даже несмотря на простуду, обошел серебряного призера Дмитрия Кондрашова на четыре секунды. Сам Устюгов тогда скромно говорил, что не надеялся даже на место в топ-10, и радовался, что «поставил галочку» на такой длинной дистанции.

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Впрочем, сейчас Устюгов и Большунов решили в Мончегорск не приезжать, в отличие от того же Семикова, который по праву считается одним из лучших лыжников страны. В нынешнем сезоне 30-летний Илья завоевал два серебра (эстафета и скиатлон) Спартакиады сильнейших в Тюмени, а также серебро чемпионата страны в Малиновке в командном спринте. В общем зачете мини-тура в финале Кубка России в Кировске он занял четвертое место.

Именно Семиков, с учетом сражения на равных на дистанции 70 км с самим Большуновым два года назад, считался главным фаворитом нынешнего сверхдлинного забега в Мончегорске. Кстати, перед взрослыми свой ультрамарафон (только 50 км классикой) здесь в рамках первенства России среди юниоров пробежала молодежь. Победителем стал Владислав Осипов. Таким образом, вундеркинд, ранее сделавший золотой покер на первенстве страны в Кирово-Чепецке, выиграл уже пятое золото среди сверстников из пяти возможных. Серебряным призером с отставанием в 13 секунд стал Данил Нечипоренко, а бронзовым — Дмитрий Пузанов, наделавший шума своей бронзой в спринте в финале Кубка России в Кировске.

Лыжник Евгений Белов
Евгений Белов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Новый импульс в карьере?

Юниоры соревновались 12 апреля, взрослые вышли на старт двумя днями позже. Понятно, что поначалу все шли относительно спокойно — на отметке 10 км в лидирующей группе было более пятидесяти лыжников. Да и после 20 км впереди находились порядка 40 спортсменов. Правда, к 30 км лидирующая группа сократилась до 16 человек, а на 40 км вообще до четырех — Белова, Семикова, Константина Тиунова и Максима Зубцова. Вскоре Зубцов и Тиунов отстали, так что квартет превратился в дуэт. А после 52,5 км Белов начал потихоньку отрываться.

Долгое время преимущество Евгения над Семиковым держалось в районе 20 секунд. Но на последних километрах Илья стал сбавлять, в то время как Белов словно не чувствовал усталости. На последней «десятке» он нарастил перевес над Семиковым до минуты и 39 секунд. Бронзовым призером стал Тиунов, опередив всего на две десятые секунды в финишном створе Зубцова.

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Но особо отметим Белова, для которого это действительно первый большой личный успех за долгое время. Евгений считался вундеркиндом, выиграл два золота молодежного чемпионата мира, а в Кубке мира дебютировал еще в 2010-м в 20-летнем возрасте. В 2013-м вместе с Максимом Вылегжаниным, Александром Легковым и Сергеем Устюговым он стал в Валь-ди-Фьемме бронзовым призером чемпионата мира в эстафете. Выступил он и на Олимпиаде-2014 в Сочи, но не блеснул (лучший результат — 18 место в скиатлоне) и в эстафетный квартет не попал. Кстати, Белова в декабре 2017-го МОК пожизненно дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил, но 1 февраля 2018-го Спортивный арбитражный суд его полностью оправдал.

Белов продолжил карьеру, однако результаты пошли на спад. На Олимпиаду в Пекине он в состав сборной не попал, да и в последние сезоны даже на российском уровне особо не блистал. Хотя в 2023-м стал чемпионом России и победителем Всероссийских соревнований в Малиновке в эстафете. В нынешнем сезоне также в эстафетах у него бронза Спартакиады и серебро чемпионата страны, а в личных гонках Евгений не поднимался выше седьмого места. Так что нынешняя убедительная победа в Мончегорске может придать новый импульс карьере ветерана. Добавим, что днем ранее на дистанции 50 км классикой в Апатитах чемпионкой России в ультрамарафоне стала 21-летняя Дарья Канева.

Евгений Белов
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