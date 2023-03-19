Каминский не согласился с критикой Степановой спринтерской дистанции на ЧР по лыжным гонкам

Старший тренер мужской сборной по биатлону Юрий Каминский высказался об усложнении спринтерской трассы на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

«Спринтерские гонки получились очень интересными. Вероника Степанова может и не считать это чистым спринтом, она исходит из своих критериев, но дистанция полностью соответствовала общепризнанным международным нормам и правилам. Ее усложнили прежде всего рельефом, а к этому надо готовиться, причем не столько физически, а тактически. Вариативность технико-тактических действий на такой трассе возрастает. Соответственно это надо тоже учитывать. К такой трассе должна быть особенная подготовка, как и к любой другой специфичной трассе», — цитирует Каминского Metaratings.ru.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023 проходит в Тюмени с 18 по 26 марта.