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Сегодня, 12:08

Устюгов — о падении: «Ноги не держали. Упал от усталости»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал результаты мужского скиатлона на 30 км на чемпионате России.

— Что случилось на последнем круге?

— Ноги не держали. Упал от усталости.

— Какая у вас была тактика?

— Я хотел сделать рывок. Но Александр сделал раньше.

— Падение подвело?

— Нет, не падение. Все настраивались делать рывок именно в том месте. И получилось так, что на повороте я упал. Там были большие скорости. Саша этого не заметил. Да даже если бы заметил, какая разница? Выигрывает тот, кто пересекает финишную черту первым. И это нормально. Это гонка. Здесь нет ничего обидного. Он оказался сильнее, я оказался слабее. Меня не удержали ноги. И это нормально. Тем интереснее спорт.

Большунов победил в скиатлоне на 30 км на чемпионате России в Тюмени. Спортсмен показал время 1 час и 11 минут.

Вторым пришел Сергей Устюгов +5 секунд. За 1,5 км до финиша Устюгов споткнулся при входе в один из поворотов и упал.

Александр Большунов
Сергей Устюгов
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