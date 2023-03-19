Устюгов — о падении: «Ноги не держали. Упал от усталости»

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал результаты мужского скиатлона на 30 км на чемпионате России.

— Что случилось на последнем круге?

— Ноги не держали. Упал от усталости.

— Какая у вас была тактика?

— Я хотел сделать рывок. Но Александр сделал раньше.

— Падение подвело?

— Нет, не падение. Все настраивались делать рывок именно в том месте. И получилось так, что на повороте я упал. Там были большие скорости. Саша этого не заметил. Да даже если бы заметил, какая разница? Выигрывает тот, кто пересекает финишную черту первым. И это нормально. Это гонка. Здесь нет ничего обидного. Он оказался сильнее, я оказался слабее. Меня не удержали ноги. И это нормально. Тем интереснее спорт.

Большунов победил в скиатлоне на 30 км на чемпионате России в Тюмени. Спортсмен показал время 1 час и 11 минут.

Вторым пришел Сергей Устюгов +5 секунд. За 1,5 км до финиша Устюгов споткнулся при входе в один из поворотов и упал.