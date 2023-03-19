Крянин заявил, что Устюгов выполнил задачу подойти в наилучшей форме к чемпионату России

Главный тренер сборной Югры по лыжным гонкам Сергей Крянин поделился мнением о выступлении лыжника Сергея Устюгова на чемпионате России в Тюмени.

«Сергею была поставлена задача подойти в наилучшей форме к чемпионату России. Она им выполнена. Он в хорошей форме, но запас еще у него есть. Вы видели, что в скиатлоне ему не повезло, но он боролся за первое место практически до финиша и оказывал достойное сопротивление сильнейшему дистанционщику мира. Это здорово. Он прекрасно реализовал тактику на гонку, но вмешалась случайность. Если бы этого не произошло, неизвестно, как бы все сложилось на финишной прямой», — цитирует Крянина Metaratings.ru.

В субботу, 18 марта, Устюгов победил в спринтерской гонке классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, а 19 марта стал вторым в скиатлоне.