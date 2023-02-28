Шведки остались без всего золота чемпионата мира. Скандинавок остановила лыжница из США

Первая личная победа Джессики Диггинс на ЧМ случилась в коньковой разделке.

Чемпионат мира по лыжным гонкам. Планица, Словения

Женщины. 10 км, свободный стиль

1. Джессика Диггинс (США) — 23.40,8

2. Фрида Карлссон (Швеция) — 14,0

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 19,5

В словенской Планице лыжники преодолели экватор чемпионата мира. Во вторник состоялась седьмая гонка из двенадцати — женская коньковая разделка на 10 километров. Впервые на этом чемпионате мира золото у девушек выиграла отнюдь не шведка.

Трансляция без начала

До гонок с раздельным стартом шведские девушки собрали медалей ровно столько же, сколько и норвежские мужчины. За скиатлон, личный и командный спринты они завоевали три золота, два серебра и одну бронзу. Для стопроцентного результата не хватало только одной бронзовой награды.

В фаворитах женской разделки снова были представительницы Швеции — Эбба Андерссон и Фрида Карлссон. На прошлой неделе они настолько уверенно забрали первые два места в скиатлоне, что конкурентов на коньковых 10 километрах у них не виделось. У Фриды был 36-й стартовый номер, у Эббы — 42-й. Между ними оказалась та, кто и отобрала в итоге у них золото, — американке Джессике Диггинс достался 38-й биб.

Фрида Карлссон. Фото Global Look Press

Но старт сильнейшей группы с российским комментарием посмотреть было невозможно. На трансляцию женской разделки наложилась другая — финала в мужском слоупстайле на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в грузинском Бакуриани. Здесь есть вопросы не только к ТВ, но и к FIS, которая не развела по времени в расписании два своих соревнования.

Трансляция лыжных гонок стартовала, когда почти все участницы красной группы преодолели половину дистанции. Зрители не увидели интригующее начало. По большому счету показ разделки начался тогда, когда чемпион практически был уже известен.

Золото спустя 10 лет

Разделка на 10 километров — это единственная личная гонка на ЧМ-2023, в которой любители конькового хода могут в полной мере себя проявить. И именно свободным стилем Диггинс завоевала все индивидуальные награды на главных стартах: два серебра на чемпионатах мира (10 км и спринт), серебро и бронза на Олимпиаде (30 км и спринт).

Вероятно, прицел в Планице у американки был как раз на коньковую разделку. И Джесси показала очень мощное начало, даже пугающе мощное. На первой отметке (0,9 км) она проиграла только Йонне Сундлинг, но надо сказать, что шведская спринтерша не считалась претенденткой на медали, показав в итоге только 21-й результат. На второй (2,2 км) Диггинс уже воцарилась на первой строчке с 3+ секундами преимущества над Карлссон и всеми остальными.

Возникал логичный вопрос: хватит ли у американки сил на всю дистанцию? Шведки долго были в борьбе и кружили вокруг первой строчки Диггинс, то приближаясь, то отдаляясь от нее. Но в итоге силы закончились не у американки, а у скандинавок. Джесси на заключительных отрезках просто вывернула себя наизнанку, не дав соперницам шансов к себе приблизиться. После финиша она упала на снег и долго не могла отдышаться, издавая короткие, но звонкие стоны.

Для Диггинс это второе золото чемпионата мира в карьере и первое личное. В 2013 году в Валь-ди-Фьемме в паре с Киккан Рэндалл она выиграла в командном спринте, с ней же вместе Джесси завоевала золото на Олимпиаде в Пхенчхане.

Джессика Диггинс. Фото Global Look Press

Шведки Фрида и Эбба показали точно такой же результат, что и в разделке на предыдущем чемпионате мира, — серебро у Карлссон и бронза у Андерссон. Тогда в немецком Оберстдорфе они могли собой гордиться, ведь отнять золото у Терезы Йохауг было по большому счету невозможно. В Планице после финиша шведки явно выглядели расстроенными. Грозная Тереза ушла, а золото так и не досталось.

Теперь шведским девушкам нужно собираться на эстафету, которая пройдет 2 марта. Здесь они также являются главными фаворитами. В последний раз в этой дисциплине на главных стартах женская сборная Швеции побеждала в 2019 году. На ЧМ-2021 победу в эстафете одержали норвежки, у которых больше нет Терезы Йохауг, а на ОИ-2022 — россиянки, которых не допустили к международным стартам в полном составе.

Программу чемпионата мира продолжит коньковая разделка на 15 километров у мужчин. Она состоится 1 марта. Начало — в 14.30 по московскому времени.