Клебо стал восьмикратным чемпионом мира. Норвежец — лучший лыжный спринтер в истории?

Норвежцы и шведки выиграли командный спринт в Планице.

Чемпионат мира по лыжным гонкам. Планица, Словения

Мужчины. Командный спринт, свободный стиль

1. Норвегия (Пол Голберг, Йоханнес Клебо) — 17.28,14

2. Италия (Франческо де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 2,48

3. Франция (Рено Же, Ришар Жув) — 16,48

Женщины. Командный спринт, свободный стиль

1. Швеция (Эмма Рибом, Йонна Сундлинг) — 19.40,7

2. Норвегия (Анне Кьерсти Калво, Тириль Венг) — 2,4

3. США (Джессика Диггинс, Джулия Керн) — 5,3

В словенской Планице завершились командные спринты чемпионата мира. Сюрпризов не произошло — у женщин выиграли шведки, у мужчин победил норвежский дуэт во главе с Йоханнесом Клебо. Для 26-летнего норвежца это уже восьмая победа на чемпионатах мира. О неудаче в скиатлоне теперь никто и не вспоминает. Клебо явно настроен достать рекордсмена у мужчин Петтера Нортуга (13 золотых медалей). Но сможет ли Йоханнес продолжить в том же духе в дистанционных гонках?

Федерико Пеллегрино. Фото Global Look Press

Отчаянная погоня Пеллегрино

Чуда не произошло. Клебо снова не оставил никому и шанса в спринте. Ветеран лыжного спорта итальянец Федерико Пеллегрино сделал все, что от него зависело, и едва не подарил своему партнеру Франческо де Фабиани титул чемпиона мира. Перед финальным кругом норвежцы благодаря Полу Голдбергу уже создали минимальный отрыв от преследователей. Казалось, что все, на что может теперь рассчитывать Федерико, — так это борьба за серебро с французами. Однако Ришар Жув не выдержал темпа лидеров и быстро отстал от Пеллегрино. В то время как итальянец набирал ход и догнал Клебо. Интрига возродилась.

Но норвежцу не привыкать к таким ситуациям. Он не поддался эмоциям, а спокойно и расчетливо шел к очередной победе. Грамотно закрывал коридор Пеллегрино на подъеме, контролировал ход соперника и оторвался на спуске. У Федерико, в свою очередь, много сил забрал спурт в попытке догнать Йоханнеса. На финише поддержать резкое ускорение норвежца он не смог. Надо признать — равных Клебо конкретно в спринте сейчас нет. Хотя называть Йоханнеса лучшим лыжником в истории пока рано: в конце концов, по числу медалей на чемпионатах мира он уступает Нортугу. Но вот конкретно в спринте, вероятно, он сильнейший лыжник всех времен. А как иначе? После бронзы на дебютном ЧМ в Лахти в 2017-м как личный, так и командный спринт Йоханнес на крупных стартах не проигрывает. По два золота он забирал из Зеефельда и Оберстдорфа, а также с Олимпийских игр в Пекине и Пхенчхане. В Планице он также уверенно завоевал золотую медаль в индивидуальном спринте, позволив себе расслабиться на финишной прямой.

Пол Голберг и Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press

Чем длиннее, тем сложнее

Так что на своем четвертом ЧМ норвежец вновь одержал две спринтерские победы. И вряд ли россияне могли бы помешать ему в беге на короткие дистанции, хотя уровень конкуренции, само собой, мог возрасти. Но Александр Большунов, у которого параллельно идет свой чемпионат мира — соревнования в Малиновке «Чемпионские высоты», верно подметил: для того чтобы быть лучшим из лучших, надо прибавлять и в других видах. Скиатлон Йоханнес проиграл, хотя его серебро — первая медаль на больших стартах в этом виде программы в карьере в принципе. Мало сомнений, что Клебо с партнерами выиграют эстафету. Но вот хватит ли у Йоханнеса сил на индивидуальную гонку и марафон? В любом случае шесть из шести выбить не удалось, так что от Большунова ему «неуд». До свидания!

Женские лыжи в последние годы более конкурентные, чем мужские. Здесь нет такого доминирования Норвегии, более того, главными фаворитами в женском спринте Анне Кьерсти Калво и Тириль Венг вряд ли бы кто-то назвал. Они неплохо выглядели на Кубке мира, тем не менее лидеры этого вида традиционно девушки из сборной Швеции. И Эмма Рибом с Йонной Сундлинг провели едва ли не идеальную гонку времени. Несколькими днями ранее Сундлинг стала первой в индивидуальном спринте, чуть-чуть опередив Рибом. Сейчас же шведки взяли золото как команда, пусть норвежки упирались почти до финишной прямой. Третьими стали американки Джесси Диггинс и Джулия Керн. А вот действующая олимпийская чемпионка Виктория Карл попасть на пьедестал без своей партнерши Пекина-2022 Катарины Хенниг не смогла: Лаура Гимлер слабо провела свои этапы, и догнать лидеров на последнем круге у Хенниг уже не было шансов. Провалились и финки Ясми Йоенсуу и Криста Пярмякоски. Похоже, что лучшие годы девушки с яркой улыбкой уже позади.