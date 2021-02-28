Слезы наших девушек и бессилие мужчин. После золота Большунова нас отрезвили в спринтах

В двух командных гонках наши взяли одну бронзу, несмотря на героические усилия Большунова.

Чемпионат мира. Командный спринт

Женщины

1. Швеция (Майя Дальквист, Юнна Суннлин) — 16.27,9

2. Швейцария (Лаурин ван дер Граф, Надин Фендрих) — отставание 1,0

3. Словения (Ева Уревц, Анамария Лампич) — 3,5

4. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) — 4,0

5. США (Рози Бреннан, Сейди Бьорнсен) — 5,9

6. Норвегия (Тирил Венг, Майкен Фалла) — 19,0

Мужчины

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 15.01,7

2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Йони Мяки) — отставание 1,7

3. Россия (Александр Большунов, Глеб Ретивых) — 2,1

4. Франция (Люка Шанава, Ришар Жув) — 13,9

5. Италия (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 16,7

6. Швеция (Карл Юхан Вестберг, Оскар Свенссон) — 17,0

Субботнее золото Большунова в скиатлоне стало, конечно, историческим. Но формат скоротечных турниров типа чемпионата мира не предполагает длительных празднований — уже менее чем через 24 часа тому же Александру надо было выходить на трассу и в коньковом спринте пытаться пополнить медальные запасы. В пещере отсиживаться никто не собирался — Александр был готов бежать все гонки. Но сегодня Клебо был слишком хорош. Бороться с его «мельницей» в гору было все равно что противостоять ветряной мельнице.

Снова — «деревянная медаль»

Но начинали по традиции женщины. Нашим финишером стала Наталья Непряева — и здесь представительницы двух групп, Маркуса Крамера и Юрия Бородавко, пришли к полному согласию, в отличие от мужчин. Юлия Ступак взяла себе первые этапы и задачу натягивать темп, Наталья — спуртовать на финише. Задним умом все хороши, но, как оказалось впоследствии, выбор оказался неточным. С другой стороны, никаких претензий к тренерскому штабу нет: обе девушки — лидеры, и если их желания, по словам специалистов, совпали, вряд ли стоило из-под палки тасовать состав. В итоге мы с «деревянной медалью». За шведками (по делу), швейцарками (удивительно) и даже словенками (обидно).

Полуфинал для наших сложился без проблем — пробились через второе место, обогнав в створе норвежек. География была широкая — приехали даже бразильянки. При этом не все представительницы таких стран могли нормально встать на стартовую позицию — одно из падений произошло еще до гонки. В финале тоже вроде бы все шло неплохо. За два круга до конца немного неожиданно лидировали шведки и словенки, Россия держалась третьей, а Норвегия была вообще пятой. Но лидирующая группа работала вместе. Шведки периодически рвали дистанцию и старались уйти или как минимум вымотать соперниц.

Ступак быстро ликвидировала задел Дальквист и на стадионе вышла на первую позицию. Уйти на подъеме не получилось — шведка вгрызлась в нашего спринтера, но зато Норвегия уступала за 1200 метров до финиша солидные 2,8 секунды. В итоге Непряевой Ступак привезла лидерство, но в борьбе со шведкой Суннлин оно было весьма хрупким.

Последний этап превратился в дуэль. Решил все, как часто бывало в Оберстдорфе в этом году, последний подъем, и сил на нем восстанавливающейся от травмы Наталье не хватило. Непряева задохнулась, зато на место российской лыжницы приехала швейцарка Фендрих. Непряева на финише еще и упустила бронзу, проиграв накатившей сзади Анамарии Лампич. Ступак схватилась за голову, встала на колени от разочарования и заплакала. Очень обидно снова оставаться четвертыми — и особенно Юле, которая отработала гонку на отлично. Но чемпионат мира, который проходит раз в два года, — время драм.

Наши девчонки после командного спринта. pic.twitter.com/OLpKjTmpQN — Lublineс93 (@Lublinec931) February 28, 2021

Ретивых проиграл Клебо и злым гениям из Финляндии

У мужчин нашей амбицией было серебро с надеждой на ошибку норвежцев и возможную победу. Разборки с составом были и здесь: Елена Вяльбе вчера в эфире «Матч ТВ» сказала, что Большунов не хочет бежать с Ретивых, а Устюгов не чувствует в себе сил. С одной стороны, ситуация удивительная, с другой — все искренне и у нас на глазах. В итоге субординация победила: Большунов побежал первый этап, а наш единственный специалист по спринту Ретивых стал финишером.

Александр сразу применил тактику, о которой говорил до старта: «Работать с самого начала». Новоиспеченный чемпион мира свою долю работы делал и привозил партнеру приличный отрыв, заставив Клебо выкладываться. Обычно к стадиону Йоханнес, собрав за собой пятерых человек, Глеба догонял. Так и шла гонка в формате «гармошки».

К сожалению, «баян» в виде побед Клебо и случился. Против него нет приема. Да, Вальнес был слабее Большунова на каждом этапе. Хоть он выиграл у россиянина в личном спринте, но на приличной дистанции из трех кругов в полуфинале и финале не тянул.

Перед последним этапом у Ретивых было 4,3 секунды преимущества над Клебо. Рядом с Норвегией удержалась только Финляндия. Остальные отвалились. И, к сожалению, в этой тройке мы оказались последними. Проиграть Норвегии с «убийцей» Клебо — не зазорно. Но финны, которые дважды по ходу сезона нам мешали, — это уже неприятно. Причем Ретивых уступил на финише тому самому Мяки, который толкался с Большуновым. Немного покоробило, что норвежцы и финны отмечали свои медали вместе, а Большунов к Ретивых не вышел.

Большунов не вышел к Ретивых после финиша. Его подбодрил только Клэбо. pic.twitter.com/hPCzl1Kfbq — Lublineс93 (@Lublinec931) February 28, 2021

Что ж, в истории была такая мудрость, мол, иногда полезно стравливать своих бойцов друг с другом, чтобы они были злее в борьбе с противником. Спортивная злость в дальнейшей дистанционной борьбе с Норвегией нам пригодится.