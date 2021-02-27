Лучшая из россиянок — Татьяна Сорина — финишировала восьмой в скиатлоне на чемпионате мира, проиграв Терезе Йохауг более 80 секунд.

Чемпионат мира. Женщины. Скиатлон 7,5 + 7,5 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 38.35,5

2. Фрида Карлссон (Швеция) — 30,0

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 30,2...

8. Татьяна Сорина (Россия) — 1.23,3...

10. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.30,0

11. Юлия Ступак (Россия) — 1.52,5...

16. Наталья Непряева (Россия) — 2.04,3

Норвежская суперзвезда Тереза Йохауг с огромным преимуществом выиграла первую дистанционную гонку на чемпионате мира в Оберстдорфе. В субботнем скиатлоне главный фаворит попала в завал на первом круге, но быстро сумела подняться и нивелировать результаты падения. Примерно за семь километров до финиша Йохауг оторвалась от последней преследовательницы и далее боролась только с собой. Россиянки, увы, выпали из числа претенденток на медали уже после классической части дистанции. В начале гонки среди лидеров мелькала Татьяна Сорина, но сил на всю гонку ей не хватило.

Досадный инцидент на стадионе

В последний раз Тереза Йохауг проиграла в скиатлоне пять лет назад, еще до своей допинговой дисквалификации. Правда, эта сложная для организаторов дисциплина поводится не так часто, но шесть побед подряд и титул двукратной чемпионки мира именно в скиатлоне — само по себе очень серьезная заявка на новый титул. Так что гонка в Оберстдорфе с самого начала строилась вокруг Йохауг. Тереза в своем стиле возглавила пелетон и принялась терзать соперниц попытками отрыва. Темп был задан такой, что просвет появился уже на первом круге — вместе с норвежкой на несколько десятков метров убежали шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон. И тут случился инцидент, чуть не перевернувший ход всей гонки.

При входе на стадион Карлссон запнулась о лыжу Йохауг и, завалившись сама, отправила норвежку на снег. К счастью для чемпионки, ничего серьезного она себе не повредила, но в лидеры в результате этого завала на некоторое время вышла Татьяна Сорина. Увы, надолго нашей лыжницы не хватило. Вскоре ее обошли и пришедшая в себя Йохауг, и Андерссон, и даже Карлссон, которая в результате падения сломала палку и откатилась на восьмое место. К смене лыж Сорина была уже четвертой, уступая Терезе 11 секунд, а в коньковой части отступление россиянки продолжилось. У остальных наших девушек дела шли еще хуже. Юлия Ступак и Наталья Непряева выбыли из числа претенденток на медали еще на первой части дистанции.

27 февраля. Оберстдорф. Тереза Йохауг празднует победу в скиатлоне на ЧМ. Фото AFP

Когда будут медали?

Ну на третьем круга Тереза словно включила мотор и сразу уехала от двух шведок на полминуты, после чего вопрос о победительнице был решен. Возможно, падение в начале гонки и спутало Йохауг какие-то планы. Но, обладая таким огромным преимуществом в скорости, норвежка могла позволить себе поваляться в снегу еще дольше. Единственным вариантом борьбы с ней было бы удержаться за спиной Терезы до последней стометровки и затем накатить на финиш, поскольку Йохауг не очень сильна в спринте. Но для того чтобы идти в темпе норвежки 15 км, здоровья сегодня нет ни у кого. Хотя Терезе уже 32 года и большую часть нынешнего сезона она оставалась без соревновательной практики на Кубке мира.

В общем, сенсации в женском скиатлоне не случилось. Йохауг стала одиннадцатикратной чемпионкой мира и трехкратной именно в скиатлоне, показав, что с нее рано снимать статус непобедимой. Безусловно, Тереза будет главным фаворитом во всех предстоящих дистанционных гонках в Оберстдорфе. Лучшая из россиянок — Татьяна Сорина — финишировала седьмой. Если абстрагироваться от хода гонки, результат неплохой, хотя наша спортсменка, безусловно, могла бы претендовать на лучшие места, если бы успешнее преодолела коньковую часть дистанции.

Яна Кирпиченко, которую в скиатлоне многие считали нашим четвертым номером, заняла десятое место, обогнав и Ступак, и Непряеву. Это всего лишь четвертое попадание Яны в топ-10 в личных гонках на уровне больших международных стартов. Безусловно, крутой результат и отличная заявка на включение в эстафетную четверку. Что касается Непряевой, то для нее сам факт выхода на гонку после тяжелейшей травмы кисти — это подвиг. Однако 16-е место после третьего на прошлом чемпионате мира смотрится, разумеется, не очень. Все наши участницы попали в топ-20 (впрочем, как и норвежки со шведками), но это слабое утешение, учитывая, что счет медалям в Оберстдорфе российская команда пока так и открыла.