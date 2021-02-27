Юрий Каминский: «Произошедшее перед гонкой в хорошем смысле возбудило Большунова»

Тренер по лыжным гонкам Юрий Каминский поделился мнением о победе Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира.

«Отношения с норвежцами? Это все работа функционеров, в основном, наших «доброжелателей», особенно это просматривается в FIS, в IBU не так все резко — нет наезда на наших, — цитирует Каминского Metaratings.ru 27 февраля. — Перед Олимпиадой отстранили целую группу наших спортсменов, включая тех, кто никакого отношения к сочинским Играм не имели. Все это очень дурно пахнет — демократия западная, сами себе медвежью услугу оказывают.

В FIS около половины — норвежцы, понятно, что их влияние — большое. Такое перед гонкой делать (Большунов получил дополнительное наказание за инцидент в Лахти — Прим. «СЭ») — это мелко и подло. Думаю, Сашу в хорошем смысле это возбудило, придало спортивной злости. Мы тоже сталкивались с таким в спринтерской команде, когда снимали ни за что. Мои ребята только еще сильнее реагировали — отвечали спортивным результатом".

Большунов впервые в своей карьере стал чемпионом мира. Он также является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратным обладателем Большого хрустального глобуса и двукратным победителем лыжной многодневной гонки Тур де Ски.