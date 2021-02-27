Сергей Устюгов завершил выступление на чемпионате мира
18:32
Россиянин Сергей Устюгов не примет участия в оставшихся гонках на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Германии по состоянию здоровья.
«Устюгов отказался бежать командный спринт. Он говорит, что у него проблема с ногой и он даже не мог сегодня тренироваться. Первого числа он летит домой», — сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ТАСС.
Чемпионат мира в Германии завершится 7 марта.
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