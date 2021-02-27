Лидер сборной России Александр Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира, выиграв скиатлон в Оберстдорфе. На трассе он сражался с пятью норвежцами, но все равно сумел вырвать победу.

После завершения гонки Большунов заявил, что хотел бы принять участие во всех стартах чемпионата мира, включая завтрашний коньковый командный спринт.

— Это правда, что вы не понимаете, какие гонки побежите на этом чемпионате мира?

— Не буду загадывать, но надеюсь, что все будет нормально. Поставят меня в командный спринт — побегу. Нет — не победу.

— Давайте объективно. Вас невозможно не поставить на него.

— Еще месяц назад мне говорили, что спринт бежать не надо. Ни личный, ни командный.

— Но все же знают, что вы хотите бежать все.

— Я всегда хочу бежать всё. На Олимпийских играх и на чемпионате мира тратил много энергии, когда меня не хотели ставить на гонку и я боролся за то, что мне дали пробежать. Эмоции уходили на это. И на дистанции, возможно, мне их потом и не хватало, чтобы выиграть.

— То есть вам будет гораздо проще жить, если сегодня Елена Вяльбе и Юрий Бородавко подойдут и скажут: Саня, расслабься, ты бежишь здесь все.

— Абсолютно согласен. Сезон показывает, кто должен бежать. И непонятно, почему иногда начинают выбирать между мной и кем-то. Почему под вопросом я, а не кто-то другой, если по сезону у меня достойные результаты?

— Хотя бы контрольные вам не устраивают.

— Если устроят — не побегу. Это глупо. Была уже одна контрольная, после которой Устюгов мог вообще не выступить здесь.

(Владимир Иванов)