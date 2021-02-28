Вяльбе: «Крамер «промахнулся» с подготовкой российских лыжников к ЧМ»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение, что тренер Маркус Крамер ошибся при подготовке лыжников своей группы к чемпионату мира.

Сегодня Глеб Ретивых, тренирующийся у Крамера, упустил преимущество в командном спринте и вместе с Александром Большуновым стал третьим.

В группе Крамера также занимаются Сергей Устюгов (завершил турнир из-за травмы), Евгений Белов, Артем Мальцев, Юлия Ступак и Алиса Жамбалова.

«Что касается ребят, разве Глеб (Ретивых) виноват? Видно по движениям, что он не тот. Это же не его вина, на самом деле, — цитирует «РИА Новости» Вяльбе. — Спортсмены выполняли то, что говорит тренер. И с Юлей (Ступак) мы говорили. Она сказала, что, видимо, мы перебрали немного, пока нет никакой легкости. Понятно, что Глеб хотел выступить лучше, но разве прыгнешь выше головы?».

«Конечно, «промахнулись» (с подготовкой). Надо уметь смотреть правде в глаза. Да, к концу чемпионата они будут в более хорошей форме. Хотя, с другой стороны, хорошо, что у нас есть несколько групп. Одни промахнулись, другие получше, а так все бы, как говорится, были бы в одном замесе», — добавила Вяльбе.

В феврале 2022 года в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

«Маркусу надо хорошо подумать насчет того, как он будет подводить команду к Олимпиаде. Просто есть реально два-три лидера в команде, на которых надо сосредоточиться и ни о чем другом не думать», — заключила Вяльбе.