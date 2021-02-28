Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов в недавнем интервью «СЭ» заявил, что лучше закончит карьеру, чем перейдет тренироваться в группу Юрия Бородавко. Сам Бородавко отреагировал на это достаточно резко.

— С моей стороны разговоров о его приглашении в группу не было, — заявил личный тренер Большунова. — У нас насильно никто никого заставлять не будет. Я бы не хотел это комментировать. Если он так сказал, это его право. К нам в группу приходят те люди, которые хотят достигать результатов, и с удовольствием приходят.

Сейчас спортсмен готовится под руководством Маркуса Крамера и иногда подвергается критике из-за того, что европейский тренер, якобы идет на поводу у россиянина.

(Владимир Иванов)