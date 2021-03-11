Клебо рассказал, что происходило после финиша марафона на ЧМ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что ни разу не смотрел видео финиша классического марафона на 50 километров на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Не смотрел видео после того, как побывал в комнате судей. Хочу уже закончить марафон и смотреть вперед. Никогда не думал, что потрачу столько сил и энергии на эту гонку. Худшим было ожидание. После финиша я подошел и спросил, что случилось, мне сказали, что все хорошо.

Мы ждали несколько минут, это было ужасно. Попасть в комнату судей — тяжелый момент, нужно было собраться и уйти", — цитирует Клебо NRK.

7 марта на финишной прямой марафона российский лыжник Александр Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы, россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра. 9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне. 10 марта норвежец отозвал апелляцию.