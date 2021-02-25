Терентьев о трассе на ЧМ: «Лыжи проваливаются, много каши на поворотах»

Российский лыжник Александр Терентьев объяснил свою неудачу в спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе. 21-летний спортсмен не смог пробиться в четвертьфинал.

— Понимал, что скорость будет не самой быстрой, но что будет настолько медленно — не ожидал, — сказал Терентьев.

— Чем это можно объяснить?

— У меня было много ошибок по трассе, на поворотах много отдавал соперникам, надо было закрывать сильнее. На финишной прямой выдал все, что мог.

— На фоне морозов финского чемпионата, здесь как?

— Слишком тяжело, жарко.

— Трасса уже разбита?

— Очень разбита.

— Спуски опасные?

— 50 на 50.

— А лыжи как готовы, нормально?

— Утренняя квалификация и сейчас финалы — вообще два разных явления, потому там было прохладно, морозно, а сейчас уже +14. Когда потеплело, то стало хуже, потому что другое скольжение. Лыжи проваливаются, много на поворотах каши.

— Лужи есть?

— Их нет.

По итогам первого дня соревнований российские лыжники остались без медалей. В мужском спринте классическим стилем победил норвежец Йоханнес Клебо. Среди россиян в финальном забеге участвовали Александр Большунов, занявший четвертое место, и Сергей Устегов, прибежавший пятым. У женщин золото выиграла Йоанна Сундлинг из Швеции.

(Владимир Иванов)