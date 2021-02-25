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Тренер сборной России Бородавко прокомментировал результаты спринта ЧМ-2021

15:35
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты классического мужского спринта, в котором Александр Большунов занял 4-е место.

«Саша старался насколько мог. Норвежцы на сегодняшний день сильнее. Не хватило скоростных качеств. Те, кто сегодня оказался впереди Саши, все специализируются на спринте. Они готовились именно к этой гонке. Александр, все-таки, универсальный гонщик. Он больше заточен на длинные дистанции», — сказал Бородавко «СЭ».

Сегодня, 25 февраля, в классическом мужском спринте первые три места заняли норвежцы Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес и Ховард Таугбель.

(Владимир Пушкарев)

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