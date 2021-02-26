FIS объяснила решение не исполнять «Катюшу» при награждении российских лыжников
Международная федерация лыжного спорта 26 февраля в комментарии ТАСС объяснила причину отказа выполнять «Катюшу» во время награждения российских спортсменов.
«Каждая федерация принимает собственное решение совместно с руководящим органом по этому виду спорта, и все стороны согласились, что гимн FIS будет использоваться на всех чемпионатах мира под эгидой организации», — сообщили в международной федерации.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между ВАДА и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.
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