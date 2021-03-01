Спицов сломал руку на том же спуске, на котором получил травму Устюгов

Призер Олимпийских игр-2018 Денис Спицов досрочно выбыл с чемпионата мира в Оберстдорфе, упав во время тренировки и сломав руку.

Личный тренер спортсмена Юрий Бородавко сообщил «СЭ», что Спицов упал на том же самом спуске, что и Устюгов перед стартом турнира. В результате того падения Сергей не смог выйти на старт командного спринта.

24-летний Спицов должен был бежать на чемпионате мира разделку на 15 км, эстафету и был одним из основных кандидатов на марафон.

(Владимир Иванов)

Стали известны подробности травмы Спицова и сроки восстановления