Ретивых оценил выступление сборной России в командном спринте на ЧМ в Германии

Российский лыжник Глеб Ретивых 1 марта в интервью Nettavisen подвел итоги командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Третье место — не тот результат, на который мы рассчитывали. Мы недовольны бронзой. На предыдущем турнире мы были вторыми, а сейчас хотели обойти Норвегию и всех остальных, чтобы стать первыми. Большунов? Он круто отработал, что тут еще сказать», — признался Ретивых.

По окончании спринта 28 февраля Александр Большунов не подошел к партнеру Глебу Ретивых и не поблагодарил его за гонку. Большунов передал эстафету Ретивых с преимуществом в четыре секунды перед последним этапом, но в итоге Россия финишировала лишь на третье месте, пропустив вперед Норвегию и Финляндию.

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