Ступак, Истомина, Непряева и Сорина выступят в женской гонке с раздельным стартом на чемпионате мира

Опубликован старт-лист женской гонки с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Норвегию в этой гонке представят Тереза Йохауг (40-й стартовый номер), Тириль Венг (27), Рагниль Хага (24) и Хелен Фоссесхольм (50).

За Швецию будут выступать Шарлотте Калла (28), Эбба Андерссон (34), Фрида Карлссон (46) и Майя Дальквист (60).

От России будут выступать Юлия Ступак (36), Мария Истомина (39), Наталья Непряева (42) и Татьяна Сорина (44).

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявляла, что среди участниц должна была быть Яна Кирпиченко.

Гонка состоится 2 марта. Начало в 15.15 по московскому времени.

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