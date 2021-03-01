Стали известны подробности травмы Спицова и сроки восстановления

Мануальный терапевт сборной России Сергей Чечиль рассказал «СЭ» подробности травмы лыжника Дениса Спицова, которая была получена на тренировке.

«Во время падения палка была в руках, в месте, где Денис держал ее произошло сдавливание кости. В месте фиксации кости произошел продольный, частично винтообразный перелом пятой пястной кости. Смещение блоков небольшое. Возможно консервативное заживление. Скорее всего, придется принимать решение об операции, так как Денис планирует продолжать карьеру, а для спорта важно, чтобы целостность кости была максимальной», — сообщил Чечиль «СЭ».

Чечиль также рассказал о сроках восстановления Спицова.

«Сращение перелома проходит в течение трех недель. На разработку руки уйдет примерно столько же. И получается, что на все уйдет около шести недель. Это классический перелом. У Натальи Непряевой был намного сложнее перелом, но мы ее поставили в строй за три недели, благодаря операции. Если сделать операцию Спицову, то заживление пройдет гораздо быстрее», — добавил Чечиль.

Сообщение о травме появилось на сайте Федерации лыжных гонок России 1 марта. В ближайшее время Денис Спицов вернется в Россию для прохождения лечения.

(Артем Бухаев)