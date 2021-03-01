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Спицов получил перелом левой руки и больше не выступит на ЧМ

19:45
Денис Спицов. Фото AFP
Денис Спицов. Фото AFP
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На тренировке при спуске по трассе, на которой проходит чемпионат мира по лыжным гонкам, упал российский лыжник Денис Спицов, сообщает сайт Федерации лыжных гонок Росии.

Спицов был доставлен в клинику. По итогу осмотра и выполнения рентгенографии у него диагностирован перелом пятой пястной кости левой руки.

В ближайшее время Денис Спицов вернется в Россию для прохождения лечения. На восстановление у спортсмена уйдет до шести недель.

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Дополнительная информация:

http://www.flgr.ru/news/5509.html

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