Спицов получил перелом левой руки и больше не выступит на ЧМ

На тренировке при спуске по трассе, на которой проходит чемпионат мира по лыжным гонкам, упал российский лыжник Денис Спицов, сообщает сайт Федерации лыжных гонок Росии.

Спицов был доставлен в клинику. По итогу осмотра и выполнения рентгенографии у него диагностирован перелом пятой пястной кости левой руки.

В ближайшее время Денис Спицов вернется в Россию для прохождения лечения. На восстановление у спортсмена уйдет до шести недель.

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