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Чернышенко прокомментировал выступление Большунова на чемпионате мира

20:30
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал отличным выступление лыжника Александра Большунова на чемпионате мира.

27 февраля Большунов завоевал первое в карьере золото чемпионата мира, выиграв в скиатлоне. Днем позже он занял третье место в командном спринте в паре с Глебом Ретивых.

«Приятно, что наши спортсмены в хорошей форме и показывают прекрасные результаты. Особо хотел бы отметить нашего лыжника Александра Большунова, он впервые в своей карьере стал чемпионом мира, — отметил Чернышенко в интервью ТАСС. — Александр лидировал почти всю вторую половину дистанции, оставив позади пятерых норвежцев. Это отличное начало спортивного года, поздравляю спортсмена».

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Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport

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