Путин поздравил Большунова с победой в скиатлоне на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова. Спортсмен одержал победу в скиатлоне на чемпионате мира.

«Уважаемый Александр Александрович! Поздравляю Вас с триумфом в немецком Оберстдорфе. Вы выдержали жесточайшую спортивную конкуренцию и вновь убедительно доказали, что достойны быть первым на самых важных, престижных стартах. И конечно, своей победой порадовали тренеров и наставников, всех поклонников лыжных гонок в нашей стране. Желаю Вам здоровья, благополучия, новых успехов», — говорится в тексте поздравления на сайте президента России.

Александр Большунов победил в скиатлоне 27 февраля на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.