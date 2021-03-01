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Путин поздравил Большунова с победой в скиатлоне на чемпионате мира

19:41
Владимир Путин. Фото kremlin.ru.
Владимир Путин. Фото kremlin.ru.
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Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова. Спортсмен одержал победу в скиатлоне на чемпионате мира.

«Уважаемый Александр Александрович! Поздравляю Вас с триумфом в немецком Оберстдорфе. Вы выдержали жесточайшую спортивную конкуренцию и вновь убедительно доказали, что достойны быть первым на самых важных, престижных стартах. И конечно, своей победой порадовали тренеров и наставников, всех поклонников лыжных гонок в нашей стране. Желаю Вам здоровья, благополучия, новых успехов», — говорится в тексте поздравления на сайте президента России.

Александр Большунов победил в скиатлоне 27 февраля на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/events/president/letters/65081

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