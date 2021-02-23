Сергей Устюгов примет решение о выступлении в спринте на ЧМ накануне гонки
18:50
Российский лыжник Сергей Устюгов, по словам тренера спортсмена Маркуса Крамера, примет решение об участии в спринте на чемпионате мира накануне гонки.
«Решение мы примем завтра утром после тренировки», — сказал Крамер ТАСС.
Ранее Устюгов сообщал, что спринт может стать его единственной гонкой на турнире.
Соревновательная часть чемпионата мира по лыжным видам спорта пройдет с 24 февраля по 7 марта.
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