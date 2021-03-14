Ретивых заявил, что сборная России не смогла подойти к ЧМ-2021 по лыжным гонкам в лучшей форме

Призер ЧМ по лыжным гонкам Глеб Ретивых в интервью «СЭ» после победы в казанском марафоне подвел итоги своих выступлений в сезоне 2020/21, в том числе на чемпионате мира 2021 в немецком Оберстдорфе, где Глеб занял третье место в командном спринте вместе с Александром Большуновым.

«В принципе сезон для меня неплохой, даже хороший. Худшее место у меня было девятое — в Оберстдорфе. Понятное дело, что на ЧМ всегда хочется выступить получше. Когда на каждом этапе Кубка мира ты заезжаешь в призы, приезжать на чемпионате мира девятым... Конечно, это обидно, но главное — я знаю причины, тренер знает тоже. Будем готовиться к Олимпийским Играм, попытаемся что-то изменить в подготовке, чтобы такого больше не случалось», — отметил Ретивых.

«Елена Валерьевна Вяльбе уже неоднократно говорила, что с ее стороны к спортсменам нет претензий и если мы одна команда, то не может быть виновен кто-то конкретно, допустим я лично или Маркус Крамер. Надо было просто готовиться к чемпионату мира правильно, подводить себя к лучшей форме. Точнее даже не так, мы-то подготовились, но что-то не так было с нашим состоянием. Надо изучать этот вопрос. Если судить по мне, то я намного лучше себя чувствовал уже после ЧМ. Вяльбе как в воду глядела, когда говорила, что после турнира мы будем себя лучше ощущать. Получается опоздали немного, не хватило чуть-чуть нам сил. Были в Оберстдорфе немного задавленными», — сказал биатлонист.

(Рустам Имамов)

Полностью интервью Глеба Ретивых — на сайте «СЭ»