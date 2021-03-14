Большунов забавно прокомментировал тактику шведов и норвежцев на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов высказался о стратегии шведов и норвежцев, которые планируют использовать снегопад и ветер, чтобы победить россиян в гонке преследования на 50 км.

Ранее шведский лыжник Йенс Бурман заявил, что шведам и норвежцам необходимо объединиться, чтобы победить Большунова.

«Я просто присяду и проследую за снегоуборочной машиной, которая едет впереди и передает телевизионную трансляцию. Она будет защищать меня от ветра на протяжении всей дистанции», — цитирует Большунова Expressen.

Заключительный старт Кубка мира в этом сезоне состоится сегодня, 14 марта. Начало — в 12.35 мск. Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира сезона-2020/21