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Большунов забавно прокомментировал тактику шведов и норвежцев на этапе Кубка мира

12:20
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Российский лыжник Александр Большунов высказался о стратегии шведов и норвежцев, которые планируют использовать снегопад и ветер, чтобы победить россиян в гонке преследования на 50 км.

Ранее шведский лыжник Йенс Бурман заявил, что шведам и норвежцам необходимо объединиться, чтобы победить Большунова.

«Я просто присяду и проследую за снегоуборочной машиной, которая едет впереди и передает телевизионную трансляцию. Она будет защищать меня от ветра на протяжении всей дистанции», — цитирует Большунова Expressen.

Заключительный старт Кубка мира в этом сезоне состоится сегодня, 14 марта. Начало — в 12.35 мск. Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира сезона-2020/21

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