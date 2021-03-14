Тихонов в восторге от выступления Ступак в гонке преследования на Кубке мира

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» бронзу Юлии Ступак в гонке преследования на 30 км в финале Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине.

«Здорово! Дай бог, что радует! У нас с такими провалами были женские лыжные гонки, а тут такие успехи, — сказал Тихонов «СЭ». — Это здорово! Любой успех становится толчком, потому что появляются желающие заниматься лыжными гонками с юного возраста. Вот главный фактор. В лыжных гонках стало мало людей — на чемпионате Новосибирской области 27 человек, а раньше было 200».

Также Тихонов сравнил результаты лыжной сборной и биатлонной.

«Результат Ступак — большой успех! Надо прервать гегемонию норвежцев. Восторгаюсь! На фоне российского биатлона это просто фантастика. Вчера — 37 место. Думаю, этот рекорд будет нескоро побит. Даже если совсем не выступать, будет лучше смотреться. Раньше немцы и норвежцы волосы рвали и не могли нас обыграть, а теперь мы седьмому месту радуемся», — добавил Тихонов.

У Юлии Ступак лучший результат в карьере: второе место в общем зачете Кубка мира и третье — в дистанционном.

(Константин Колмаков)