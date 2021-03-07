Бронзовый призер Олимпийских игр в командном спринте Алексей Петухов поделился впечатлениями о скандальном финише мужского марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам. На финиш Большунов вышел вместе с норвежцем Йоханнесом Клебо. В результате контакта с Клебо россиянин сломал палку и финишировал только третьим. Серебро взял Эмиль Иверсен.

«Я считаю, что ввиду такого инцидента должно быть две золотые медали: Клебо и Большунов, — сказал Петухов «СЭ». — Конечно же Клебо не прав, полез непонятно в какой коридор, которого не было. Если ты идешь позади и хочешь успеть, но опаздываешь, так тормози за спиной, иди в левый коридор. И финишные разборки устраивай по-другому. Саша же выбирал оптимальную территорию для финиша, ему помешали. Вот и все».

Также спортсмен прокомментировал решение жюри FIS.

«Два золота решили бы проблему. А забрать золото у Клебо и не поставить Сашу на первое место, я считаю, несправедливо. Крюгер никак не участвовал в этой разборке, борьбы не было. Иверсена нужно было оставить на своем месте. Он не заслужил золото — это факт! А вот Саша провел гонку чемпиона. Другого расклада я не вижу», — добавил Петухов.

Российская сторона подала апелляция, в результате которой Клебо был дисквалифицирован. Золото досталось Иверсену, серебро — Большунову.

(Елизавета Денисова)