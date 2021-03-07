Олимпийская чемпионка по лыжам Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» результат инцидента со сломанной палкой Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Норвежец Йоханнес Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал. В итоге Клебо дисквалифицировали, Александр — второй, норвежец Эмиль Иверсен — первый.

«Удивлена, как норвежцы снова на финише не по-честному поступили, помешали Саше, а он в принципе должен был быть первым. Удивлена еще, что спринтер Клебо вытянул полтинник. Дисквалифицирован и слава Богу! Жаль, что не золото. Но риторика двух золотых медалей тоже неправильна, это перебор. Золото должно быть одно.

Что значит, мы требуем? Давайте шуметь, трындеть и кричать во всеуслышание. Считаю, что правильно решили: у Клебо — дисквалификация, у Саши — второе место. Но второе, третье место — разница небольшая. Самое главное, что есть медаль», — сказала Резцова «СЭ».

Жюри FIS отклонили норвежский протест, у Большунова — серебро, но Россия требовала дать два золота — Александру и Эмилю Иверсену.

(Екатерина Звенигородская)