Заместитель председателя Госдумы РФ, бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» результат инцидента со сломанной палкой российского лыжника Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Норвежец Йоханнес Клебо потерял баланс и толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. Клебо дисквалифицировали, Александр — второй, Эмиль Иверсен — первый.

«Антироссийских настроений в спорте нет, и хватит искать черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет, — сообщил Лебедев «СЭ». — Мы за последние годы так привыкли все сваливать на политику, что уже забыли про вещи, которые никак не связаны с этим. Никто не придирается с точки зрения политики к нашим спортсменам на трассе, на льду, на катке. Тренироваться надо и завоевывать свои медали. Мы откатились в спорте на задние ряды не потому, что политика виновата или Путин президент, а потому что мы понизили свой уровень тренировок и понизили уровень развития спортсменов.

Большунов молодец, хороший спортсмен. Он смог привезти золото, а сейчас серебро, но это нормальная ситуация. Никакой политики в этом нет.

Вы думаете Клебо специально его толкнул и лишил себя медали? Давайте прекратим эти разговоры. Давайте смотреть на спорт без политики», — сказал Лебедев.

Депутат Лебедев также заявил о потере российских позиций в спорте.

«Мы в биатлоне никогда в жизни ничего не проигрывали, всегда стояли на пьедестале. Сейчас напомните мне последнюю медаль, лет 10 назад была? Да, на этом ЧМ взяли одну медаль, а до этого? Когда? До Прохорова еще? Мы стали проигрывать канадцам в хоккее. Мы откатились в атлетике на самые дальние ряды. В фигурном катании уже давно не российский пьедестал. Ирине Родниной должно быть стыдно сидеть в парламенте, она не сходила с золотого пьедестала. А сейчас мы говорим только о скандалах между Тутберидзе и Плющенко, но никак не о спорте», — добавил Лебедев.

(Артем Бухаев)