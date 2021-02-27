Норвежская лыжница Йохауг в третий раз стала чемпионкой мира в скиатлоне
Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла скиатлон на чемпионате мира в Оберстдорфе. При этом спортсменка по ходу гонки упала, но смогла быстро подняться и вернуть лидирующую позицию.
32-летняя Йохауг является олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира. Скиатлон на ЧМ она выиграла в третий раз.
Второе место заняла шведка Фрида Карлссон, которая по ходу гонки упала вместе с Йохауг.
Третьей стала еще одна шведка Эбба Андерсон.
Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая восьмое место.
Оберстдорф (Германия)
Чемпионат мира
Женщины
Скиатлон 7,5 + 7,5 км
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 38.35,5
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 30,0
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 30,2...
8. Татьяна Сорина (Россия) — 1.23,3...
10. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.30,0
11. Юлия Ступак (Россия) — 1.52,5...
16. Наталья Непряева (Россия) — 2.04,3
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