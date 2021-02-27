Норвежская лыжница Йохауг в третий раз стала чемпионкой мира в скиатлоне

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла скиатлон на чемпионате мира в Оберстдорфе. При этом спортсменка по ходу гонки упала, но смогла быстро подняться и вернуть лидирующую позицию.

32-летняя Йохауг является олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира. Скиатлон на ЧМ она выиграла в третий раз.

Второе место заняла шведка Фрида Карлссон, которая по ходу гонки упала вместе с Йохауг.

Третьей стала еще одна шведка Эбба Андерсон.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая восьмое место.

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира

Женщины

Скиатлон 7,5 + 7,5 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 38.35,5

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 30,0

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 30,2...

8. Татьяна Сорина (Россия) — 1.23,3...

10. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.30,0

11. Юлия Ступак (Россия) — 1.52,5...

16. Наталья Непряева (Россия) — 2.04,3

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