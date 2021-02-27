ЧМ по лыжным гонкам: мужской скиатлон, во сколько начало трансляции

Сегодня, 27 февраля, в немецком Оберстдорфе состоится мужской скиатлон на 15 + 15 км в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта. Начало гонки в 15.30 по московскому времени.

Сборную России на этом старте представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин.

Напомним, что в связи с антидопинговыми санкциями ВАДА, утвержденными Спортивным арбитражным судом (CAS), сборная России не может выступать на чемпионате мира под национальным флагом. Российские спортсмены будут стартовать в Оберстдорфе под флагом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Подробнее о чемпионате мира по лыжным видам спорта можно прочитать здесь: составы сборных, расписание соревнований

ЧМ по лыжным видам спорта-2021 состоится с 23 февраля по 7 марта.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция мужского скиатлона в Оберстдорфе