Командный спринт на чемпионате мира побегут Ступак и Непряева

Российские лыжницы после скиатлона высказались относительно состава на завтрашний командный спринт. Все сходятся во мнении, что начинать стоит Юлии Ступак, а финишировать — Наталье Непряевой. С этим согласна и Татьяна Сорина, и тренер сборной Егор Сорин.

«Мы с Наташкой уже сработаны. Единственное, нужно отработать передачу. Потому что пока — это позор. Вспомните Дрезден. Ужас. Мне очень нравится, как проходят Пеллегрино и де Фабиани. Это просто произведение искусства. Они не теряют ни секунды на передаче. Наоборот — приобретают. Если сравнивать с ними, у нас просто детский сад. Но мы сегодня еще потренируемся», — сказала Ступак.

Квалификация командного спринта состоится завтра, 28 февраля, и начнется в 13.00 по московскому времени, финалы — в 15.00.

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ЧМ по лыжным видам спорта-2021 пройдет с 23 февраля по 7 марта.

(Владимир Иванов)