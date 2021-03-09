Немецкий лыжник Беле считает, что Большунов часто не проявляет уважения

Бывший немецкий лыжник Йохен Беле прокомментировал поведение Александра Большунова после финиша командного спринта и 50-километрового марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам.

В командном спринте Глеб Ретивых не смог на последнем этапе сохранить преимущество, которое для него создал Большунов. В итоге сборная России заняла третье место. На финише Александр не подошел и не поддержал своего товарища по команде.

«Он сам виноват, раз уж он продолжает допускать такие ошибки. Он часто не проявляет уважения. Бронза всегда означает, что ты выиграл медаль.

И я могу понять его слезы на финише марафона, что его иногда раздражает то, что он в одиночку противостоит этой доминирующей силе в лыжных гонках из Норвегии", — цитирует Eurosport.de Беле.

В 50-километровой гонке лыжник шел на первом месте, но финишировал третьим, после того как у него сломалась палка в результате контакта с Йоханнесом Клебо. Позднее норвежца дисквалифицировали и золото досталось другому норвежцу Иверсену, Большунову перешло серебро.