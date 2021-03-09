В FIS все еще ждут норвежскую апелляцию по поводу столкновения Клебо и Большунова

Рейс-директор Пьер Миньере ответил на запрос «СЭ» об апелляции норвежской стороны на решение о дисквалификации Йоханнеса Клебо после 50-километрового марафона на чемпионате мира.

Напомним, у норвежцев было 48 часов на подачу апелляции, они истекают в ближайшие минуты. В случае подачи апелляции FIS в течение 72 часов должна ее рассмотреть и принять решение. Клебо был дисквалифицирован за столкновение с Александром Большуновым на финише, чемпионом стал Эмиль Иверсен, россиянин завоевал лишь серебро из-за сломанной палки.

— В случае подачи апелляции ее будет рассматривать комиссия, состоящая из председателя комитета FIS по правилам и контролю (На сайте FIS его председателем значится немец Карл-Хайнц Ликерт. — Прим. «СЭ») и двух других членов. С того момента, как пришла апелляция, у них есть 72 часа для принятия решения.

Я не совсем информирован по ситуации, поскольку апелляция присылается FIS напрямую, а не мне лично. По последней информации, которой я обладаю, апелляция еще не была подана, — отметил Миньере.

(Дмитрий Кузнецов)