Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по лыжам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал «СЭ», кто входит в состав сборной на этап Кубка мира в Швейцарии.

«К сожалению, у нас произошли небольшие изменения. Денис Спицов сломал руку, не будет принимать участие. У Яны Кирпиченко после 30-километровой гонки поднялась температура, мы ее отправили домой. Остальные все здоровы, примут участие.

Насколько я располагаю информацией, среди мужчин здесь находится 8 человек: Большунов, Червоткин, Якимушкин, Мельниченко, Семиков, Белов, Мальцев, Порошкин, по-моему, приедет еще Ларьков: все эти люди примут участие на соревнованиях. У девочек: Сорина, Непряева, Ступак, Мацокина, Истомина, Жамбалова", — сказал Бородавко «СЭ».

Заключительный этап Кубка мира по лыжам пройдет с 13 по 14 марта в швейцарском Энгадине.

(Екатерина Звенигородская)

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