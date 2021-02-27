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«На финише у меня наворачивались слезы». Золотые слова Большунова после скиатлона

17:55
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Александр Большунов выиграл первое в карьере золото чемпионатов мира. В скиатлоне 24-летний россиянин в одиночку боролся с пятью норвежцами и сумел обыграть их всех. После финиша он выглядел выхолощенным, но счастливым.

«На последнем большом подъеме под каждое движение говорил себе: «Сегодня я буду чемпионом мира, а не кто-то другой. Это золото не отдам никому!», — сказал Большунов.

По словам Большунова, он испытал непередаваемые эмоции.

«На финишной прямой у меня наворачивались слезы. А после финиша что-то реально было... Непередаваемо.

Есть только досада, что сегодня не будет играть гимн России. Для меня это вообще непонятно. Мы же чистые спортсмены. понятия не имею, что там было, а чего не было, но почему я должен за это отвечать?", — сказал спортсмен.

(Владимир Иванов)

Большое интервью Большунова читайте на сайте «СЭ» в ближайшее время

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