Йоханнес Клебо: «У нас не было командной тактики против Большунова»

Четырехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо прокомментировал итоги скиатлона на чемпионате мира в Оберстдорфе. Титулованный норвежский лыжник не выдержал темпа россиянина Александра Большунова и финишировал четвертым. Для лидера сборной России это золото стало первым в карьере на чемпионатах мира — во второй половине дистанции он в одиночку сражался с пятью норвежцами, но победил.

— Большунов был действительно очень хорош и силен сегодня. Сильнее нас. Я думаю, что он очень счастлив. Он действительно заслужил сегодня победу.

— Вы разочарованы?

— Нет, не сказать, что я разочарован. Я сегодня выглядел неплохо, но Большунов был сильнее, прежде всего на финише. Так бывает, значит, нужно сфокусироваться на следующих гонках и показать все, что я могу завтра.

— У вас был тактический план на эту гонку, чтобы обыграть Большунова на последних метрах?

— Нет, если честно я пытался просто держаться в общей группе и смотреть как быстро он сможет бежать.

— В России много говорят о том, что в Норвегии есть командная тактика против конкретно Большунова. Насколько это мнение справедливо?

— Нет, это неправда. Такой специальной тактики нет. У нас индивидуальный спорт, и каждый из нас в сборной Норвегии стремится оказаться выше других. Каждый работает прежде всего на свой личный результат. Я, думаю, что Большунов действует также.

(Владимир Иванов)

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