Международная федерация утвердила результаты лыжного марафона на чемпионате мира

Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила результат марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), россиянин Александр Большунов остался на втором месте после отзыва апелляции на дисквалификацию норвежца Йоханнеса Клебо.

«Результат мужской гонки на 50 км теперь является официальным», — приводит ТАСС слова представителя FIS.

Напомним, что на финишной прямой марафона на чемпионате мира Клебо столкнулся с Большуновым, который не смог продолжить борьбу за золотую медаль из-за сломанной палки и в итоге занял 2-е место. Сам норвежец был дисквалифицирован, а победителем гонки стал его соотечественник Эмиль Иверсен.

Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо, но спортсмен лично попросил отозвать жалобу.