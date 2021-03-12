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Шведская лыжница Сван: «Я вернулась домой с дыркой в зубах вместо медалей»

16:14
Линн Сван. Фото Reuters
Линн Сван. Фото Reuters

Шведская лыжница Линн Сван 12 марта в интервью NRK подвела итоги чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

«Сборная Швеции в общем провела очень хороший турнир, чего я не могу сказать о себе. Уже в первую неделю турнира я заболела, пришлось много сидеть в отеле и лечиться. Потом неудачное выступление в спринте, где изначально я рассчитывала на медаль, плюс та же история с эстафетой, в состав которой я даже не попала... Так что большую часть турнира я смотрела из гостиницы, ела сладкое, и вместо медалей вернулась домой с дыркой в зубах», — отметила Сван.

На прошедшем чемпионате мира Сван не выиграла ни одной медали.

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