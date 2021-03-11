В Норвегии отреагировали на слова Вяльбе о роли терапевтических исключений в победах норвежцев

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг Эспен Бьервиг 11 марта в интервью Dagbladet прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о терапевтических исключениях в спорте.

По мнению Вяльбе, «списки спортсменов, которые имеют терапевтические исключения, должны быть открыты для всех». Также российская сторона неоднократно намекала, что терапевтические исключения помогают норвежцам добиваться высоких результатов в лыжных гонках и биатлоне.

«Слова Вяльбе? Я не хочу судить даже о достоверности данных заявлений. Да, у нас в Норвегии тиражируют эту информацию российских СМИ, но я сам от нее этого не слышал», — признался Бьервиг.