В Норвегии отреагировали на слова Вяльбе о роли терапевтических исключений в победах норвежцев
23:24
Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг Эспен Бьервиг 11 марта в интервью Dagbladet прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о терапевтических исключениях в спорте.
По мнению Вяльбе, «списки спортсменов, которые имеют терапевтические исключения, должны быть открыты для всех». Также российская сторона неоднократно намекала, что терапевтические исключения помогают норвежцам добиваться высоких результатов в лыжных гонках и биатлоне.
«Слова Вяльбе? Я не хочу судить даже о достоверности данных заявлений. Да, у нас в Норвегии тиражируют эту информацию российских СМИ, но я сам от нее этого не слышал», — признался Бьервиг.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...