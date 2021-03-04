Шведка Калла рассказала о провальной эстафете на ЧМ в Германии

Шведская лыжница Шарлотта Калла 4 марта в интервью Expressen подвела итог женской эстафетной гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Я провалила эту гонку, вообще ничего не получилось. Обидно, что это случилось в самый неподходящий момент, во время эстафеты, тем более Андерссон и Карлссон сейчас в сумасшедшей форме. А так они получили очень большое отставание и не смогли бороться за медаль. Сейчас во мне пустота, тяжелый день, что сказать», — заявила Калла.

33-летняя Калла бежала «классическим» стилем на втором этапе у сборной Швеции и за 5 км уступила лидеру полторы минуты. Суммарное отставание Швеции от Норвегии и России перед третьим этапом составляло минуту и 40 секунд. В итоге шведки финишировали шестыми.

Победу в эстафетной гонке одержала команда Норвегии, второе место у россиянок, третьими финишировали финки. Для российских девушек это первая медаль на турнире.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе