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Мальцев поделился ожиданиями от эстафеты на ЧМ в Германии

13:55
Артем Мальцев. Фото Reuters
Артем Мальцев. Фото Reuters
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Российский лыжник Артем Мальцев 3 марта в интервью Dagbladet поделился ожиданиями от эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«У России отличная команда, несмотря на то, что мы потеряли Спицова и Устюгова. В любом случае это будет интересная гонка», — признался Мальцев.

1 марта стало известно, что Денис Спицов сломал левую руку на тренировке, из-за чего больше не выступит на чемпионате мира. 27 февраля из-за проблем с ногой Сергей Устюгов покинул расположение сборной России.

Мужская эстафета на ЧМ состоится в пятницу, 5 марта. Начало — в 15.15 (мск).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

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