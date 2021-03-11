Крамер: «У Норвегии не было шансов довести дело до конца»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил решение норвежца Йоханнеса Клебо отказаться от апелляции на его дисквалификацию в марафоне на ЧМ-2021 в Оберстдорфе.

— Если вы подаете апелляцию, то наверняка уверены в том, что сможете довести дело до конца. Я считаю, что у Норвегии не было шансов довести дело до конца, — цитирует Крамера NRK.

Напомним, Эмиль Иверсен стал первым в 50-километровом марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе после дисквалификации Йоханнеса Клебо, который боролся на финишном спурте за первое место с россиянином Александром Большуновым. У последнего в итоге сломалась палка, и он финишировал только третьим.

Хотя Клебо выиграл, а Иверсен был третьим, жюри пересмотрел результаты. Действия Клебо признаны нарушением, и он был дисквалифицирован. Поэтому Иверсен занял итоговое первое место, а Большунов — второе.

Сборная Норвегии думала о подаче апелляции на это решение, однако Клебо в итоге отказался.